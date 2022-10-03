Оренбург, , 08:52 — REGNUM В Оренбурге вынесен приговор водителю автобуса. По её вине погиб пешеход, сообщили 3 октября в областной прокуратуре.

Приговор Argumenti.ru

Женщина-водитель признана виновной нарушении правил дорожного движения, что повлекло по неосторожности смерть человека. Автобус выехал на нерегулируемый пешеходный переход и сбил пешехода, который скончался от полученных травм.

Подсудимая признала вину полностью. Фигурантку уголовного дела приговорили к одному году лишения свободы. Приговор суда не вступил в законную силу.

Стоит отметить, в августе на территории Оренбуржья по вине водителей транспортных средств произошло 115 ДТП. Жертвами стали 25 человек.