Москва, , 08:51 — REGNUM Сегодня, 3 октября, Роспотребнадзор запустил всероссийскую горячую линию по профилактике ОРВИ и гриппа, сообщается на сайте ведомства.

ОРВИ flockine

До 14 октября во всех регионах России специалисты Роспотребнадзора проведут консультации граждан и расскажут, где можно сделать прививку от гриппа, как правильно подготовиться к вакцинации.

Также граждан РФ напомнят о мерах профилактики ОРВИ и гриппа. Телефоны горячих линий размещены на сайтах территориальных органов Роспотребнадзора.

ИА REGNUM ранее сообщало, в России привились от гриппа более 12,3 млн человек, что составляет 8,4% от численности населения страны.

Читайте подробнее: Свыше 12,3 миллиона жителей России сделали прививку от гриппа