Томск, , 08:50 — REGNUM В Томской области намерены за десять лет построить более 7 млн кв. метров жилья, как многоэтажного, так и индивидуального. Об этом заявил губернатор Владимир Мазур на расширенном заседании правления Российского союза строителей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Темой заседания стала цифровизация отрасли для решения масштабных задач. Одной из главных задач остаётся рост объёмов строительства.

«В Томской области к 2030 году строители должны возводить 900 тысяч квадратных метров жилья в год. Для сравнения: план на этот год почти вдвое меньше — 472 тысячи квадратных метров», — отметил глава региона.

По его словам, в регионе предстоит обновить до 20% всего жилищного фона области, переселить из аварийных домов в новые квартиры более 9 тыс. человек, расселить почти 130 тыс. кв. метров бараков.

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