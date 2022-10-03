Москва, 3 октября 2022, 08:50 — REGNUM Министерство обороны России показало кадры боевой работы расчетов артиллерийских установок 2С3 «Акация» самоходного артиллерийского полка Центрального военного округа (ЦВО) в зоне спецоперации.
В российском оборонном ведомстве отметили, что артиллеристы поражают все виды укреплений киевских боевиков, колонны военной техники националистов, совершающих марш. После выполнения боевой задачи расчеты САУ перемещаются на другие огневые позиции и продолжают наносить точные артиллерийские удары.
Также артиллеристы отметили возможность взаимодействия с беспилотниками и артиллерийскими корректировщиками из состава соединений специального назначения ЦВО.