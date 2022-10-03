Москва, 3 октября, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Министерство обороны России показало кадры боевой работы расчетов артиллерийских установок 2С3 «Акация» самоходного артиллерийского полка Центрального военного округа (ЦВО) в зоне спецоперации.

Иосиф Кубатьян ИА REGNUM 152-мм самоходная гаубица 2С3 «Акация»

В российском оборонном ведомстве отметили, что артиллеристы поражают все виды укреплений киевских боевиков, колонны военной техники националистов, совершающих марш. После выполнения боевой задачи расчеты САУ перемещаются на другие огневые позиции и продолжают наносить точные артиллерийские удары.

«Батарея за прошедшие сутки выполнила 15 огневых задач по огневому поражению живой силы в командных пунктах противника, а также районах переправы. Противник ежесуточно осуществляет разведку боем. Соответственно, наносим ему огневое поражение, а также поддерживаем наши войска огнем артиллерии», — сообщил российский военный.

Также артиллеристы отметили возможность взаимодействия с беспилотниками и артиллерийскими корректировщиками из состава соединений специального назначения ЦВО.