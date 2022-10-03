Сочи, Краснодарский край, 3 октября, 2022, 08:48 — ИА Регнум. Певец Константин Легостаев пропал 2 октября без вести в Сочи. Об этом 3 октября сообщают «Известия» со ссылкой на источник из окружения музыканта.

Niklitov Сочи

По словам последнего, певец около 16:50 мск решил искупаться в море и после этого так и не вернулся на берег.

Также указывается, что затем коллеги артиста обратились к экстренным службам и в данный момент ведутся поисковые работы. При этом уточняется, что певец прибыл в Сочи для съёмок клипа.

Отметим, певец Константин Легостаев известен по исполнению саундтреков к фильмам «Опережая выстрел», «Игра», «Прощание» и др.