Казань, , 08:46 — REGNUM Следующая летняя Всероссийская Спартакиада пройдёт в 2026 году, зимняя — в 2024-м. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Олег Матыцин Duma.gov.ru

«Принято решение проводить Спартакиады раз в четыре года, после Олимпиад, чтобы планировать дальнейшие олимпийские циклы, определять ресурсы, выявлять недостатки в подготовке», — сказал Матыцин.

Он добавил, что зимняя Спартакиада запланирована на февраль‑март 2024 года. Место проведения пока не определено.

Напомним, летняя Всероссийская Спартакиада прошла с 10 августа по 2 октября 2022 года в 12 регионах.