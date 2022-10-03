Матыцин рассказал, когда пройдут следующие летние и зимние Спартакиады
Казань, 3 октября, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Следующая летняя Всероссийская Спартакиада пройдёт в 2026 году, зимняя — в 2024-м. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.
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Олег Матыцин
«Принято решение проводить Спартакиады раз в четыре года, после Олимпиад, чтобы планировать дальнейшие олимпийские циклы, определять ресурсы, выявлять недостатки в подготовке», — сказал Матыцин.
Он добавил, что зимняя Спартакиада запланирована на февраль‑март 2024 года. Место проведения пока не определено.
Напомним, летняя Всероссийская Спартакиада прошла с 10 августа по 2 октября 2022 года в 12 регионах.