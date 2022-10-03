Донецк, 3 октября, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Киевские войска обстреляли Киевский район Донецка. Об этом 3 октября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ministry of Defense of Ukraine Артиллерия ВСУ ведёт обстрел

В 7:40 с позиций в Нетайлово обстреляли Киевский район Донецка, зафиксировали в представительстве. Всего выпустили четыре снаряда калибра 155 мм.

Предыдущий обстрел Киевского района Донецка зафиксировали в 7:29.