Курган, 3 октября, 2022, 08:45 — ИА Регнум. До реконструкции Арбинских очистных сооружений в Кургане будут действовать новые нормы качества воды. Об этом сообщает пресс-служба ресурсоснабжающей организации АО «Водный Союз».

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Отмечается, что на сегодня большинство абонентов АО «Водный Союз» получают холодную воду с водозабора «Арбинка», который был построен 50 лет назад и за это время капитально не ремонтировался.

Кроме того, изменились законодательные требования к качеству питьевой воды. Существующая на «Арбинке» технология водоподготовки уже не позволяет выполнять очистку природной воды до современных норм, поэтому руководство «Водного Союза» совместно с правительством Курганской области приняли решение о реконструкции Арбинских очистных сооружений путём вхождения в федеральную программу «Чистая вода».

«Проект уже разработан и направлен в Главгосэкспертизу», — подчёркивают в «Водном Союзе»

В связи с сезонными колебаниями химического состава воды в отдельные месяцы наблюдается превышение в водопроводной воде марганца, жёсткости и сухого остатка. Что касается воды из «Арбинки», в заключении экспертов сказано, что «канцерогенные и не канцерогенные риски для здоровья населения всех изученных приоритетных веществ в питьевой воде централизованного водоснабжения находятся на минимальных и допустимых уровнях». На основании данных выводов управление Роспотребнадзора по Курганской области приняло временные отклонения от гигиенических нормативов по таким показателям, как марганец (не более 1,0 мг/дм3), жёсткость (не более 10,5 мг-экв/л) и сухой остаток (не более 1500 мг/л). Эти нормы будут действовать до окончания реконструкции «Арбинки».

Руководство компании «Водный Союз» рекомендует курганцам доочищать водопроводную воду с помощью бытовых фильтров. Хороший эффект даёт кипячение воды, отмечают в организации.