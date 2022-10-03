Вашингтон, 3 октября, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Москва стремится покончить с деспотичным миропорядком Запада. На это указывает выступление президента России Владимира Путина на церемонии подписания договоров о воссоединении с РФ Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Такое мнение высказал обозреватель National Interest Марк Эпископос.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Посыл Путина однозначен: Россия сражается за свержение того, что она считает замкнутым и деспотичным миропорядком, возглавляемым Западом», — указал автор статьи.

По его мнению, обращение российского лидера стало кульминацией зарождающихся антизападных тенденций, изложенных на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. Эпископос считает, что речь Путина следует рассматривать как резкое осуждение западного мира и международного порядка, существующего после распада Советского Союза.

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Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября президент России Владимир Путин выступил с речью в Кремле, где, в частности, заявил, что однополярная гегемония Запада необратимо рушится. Глава государства подчеркнул, что политика, построенная на исключительности кого-либо и подавлении других культур и народов, преступна и необходимо «перевернуть эту позорную страницу».

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