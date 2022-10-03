Сеул, 3 октября 2022, 08:45 — REGNUM В Южной Корее вновь зафиксировали сокращение уровня поддержки политики главы государства Юн Сок Ёля. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные исследовательской компании Realmeter.
Согласно результатам опроса, проведенного с 26 по 30 сентября среди 2522 человек в возрасте старше 18 лет, уровень поддержки президента страны составил 31,2%, что на 3,4% меньше по сравнению с опросом, проводившимся неделю назад.
Не одобряют деятельность южнокорейского лидера 66% респондентов. Показатель вырос на 3,8%.
Эксперты отмечают, что спад показателя произошел на фоне употребления президентом нецензурного высказывания во время поездки в Нью-Йорк.
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