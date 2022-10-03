Сеул, , 08:45 — REGNUM В Южной Корее вновь зафиксировали сокращение уровня поддержки политики главы государства Юн Сок Ёля. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные исследовательской компании Realmeter.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль Republic of Korea

Согласно результатам опроса, проведенного с 26 по 30 сентября среди 2522 человек в возрасте старше 18 лет, уровень поддержки президента страны составил 31,2%, что на 3,4% меньше по сравнению с опросом, проводившимся неделю назад.

Не одобряют деятельность южнокорейского лидера 66% респондентов. Показатель вырос на 3,8%.

Эксперты отмечают, что спад показателя произошел на фоне употребления президентом нецензурного высказывания во время поездки в Нью-Йорк.

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