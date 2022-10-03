Мелитополь, , 08:57 — REGNUM Некоторым жителям территории б. УССР пришлось преодолеть тысячи километров и пересечь несколько границ, чтобы принять участие в референдуме о воссоединении Запорожской области с Россией. Об этом председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал турецкой газете Aydınlık.

Автовокзал «Мелитополь» Александр Полегенько © ИА REGNUM

По его словам, люди сначала отправились на автобусе в Турцию, затем на самолёте в Россию, а оттуда — в освобождённые регионы. Множество граждан проголосовало за воссоединение с РФ, все они упорно пытались попасть на избирательные участки.

«Эти люди в течение нескольких дней преодолевали тысячи километров. Результат референдума является чётким проявлением нашей общей воли и объединяет всех жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей», — подчеркнул Рогов.

Он добавил, что Крым, который воссоединился с Россией в 2014 году, стал зоной приоритетного развития.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали соглашения о воссоединении этих территорий с РФ.

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