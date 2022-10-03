Донецк, , 08:41 — REGNUM Кировский район Донецка был обстрелян со стороны вооружённых бандеровских формирований. Об этом 3 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Отмечается, что ВСУ произвели обстрел Кировского района Донецка в 08:20, выпустив по городу три снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко написал, что обстрелов со стороны вооружённых формирований нацистского киевского режима не зафиксировало за прошедшие сутки представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).