Пермь, 3 октября, 2022, 08:41 — ИА Регнум. На территории Пермского края первая декада октября будет аномально тёплой, сообщает ГИС-Центр Пермского государственного национального исследовательского университета.

Алексей Максютов Осень

Начало октября в регионе прогнозируют на 2-3˚С теплее климатической нормы. Аномалия может достигнуть и 4˚С.

«Продолжительность теплого периода пока сложно прогнозировать», — отметили в ГИС-Центре ПГНИУ. Согласно долгосрочному прогнозу, существенных похолоданий не ожидается до середины октября.