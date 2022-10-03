Токио, 3 октября, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Замедление спроса в Китае и странах с развитой экономикой наряду с ростом издержек привело в сентябре 2022 года к ослаблению промышленного производства в Азии, омрачив перспективы экономического восстановления региона, о чем сообщает агентство Reuters.

Russian.news.cn На китайском заводе

Производственная активность сократилась на Тайване и в Малайзии, а в Японии и Вьетнаме в сентябре росла медленнее, чем в августе, поскольку растущие затраты на сырье и ухудшение глобальных перспектив ухудшили корпоративные ожидания.

Кроме того, данные по активности на заводах и в сфере услуг Китая указали на дальнейшее охлаждение второй по величине экономики мира, так как строгие локдауны в связи с COVID-19 нарушили производство и снизила продажи.

«Мы наблюдаем ухудшение экономических условий в Китае, США и Европе. Это определенно оказывает давление на производственную активность в Азии, — сказал главный экономист токийского Dai-ichi Life Research Institute Тору Нисихама. — Хотя перебои с поставками, возможно, уже закончились, теперь Азия страдает от падения мирового спроса».

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе Японии от Au Jibun Bank снизился до 50,8 в сентябре с 51,5 в предыдущем месяце, что стало самым слабым показателем роста с января 2021 года.

Новые заказы сокращались самыми быстрыми темпами за два года, а объем производства продемонстрировал самое резкое падение за год из-за ослабления спроса со стороны Китая и других торговых партнеров.

«Слабость иены также мало способствует росту экспортного спроса, а вместо этого резко повышает импортированную инфляцию и еще больше усиливает внутреннее ценовое давление», — считает старший экономист S&P Global Market Intelligence Джо Хейс.