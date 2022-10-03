Магнитогорск, Челябинская область, 3 октября, 2022, 08:39 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области под суд отдан участник мошеннической схемы «родственник попал в ДТП». Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Будьте бдительны! Мошенники атакуют!

По данным следователей, проживающий в Пласте гражданин 1999 года рождения обзванивал пожилых граждан и сообщал им о якобы ДТП, в котором виноваты их родственники. Он предлагал пенсионерам «возместить ущерб пострадавшему», чтобы избежать возбуждения уголовного дела. А после получения согласия приезжал к ним домой и забирал деньги. Часть полученных средств оставлял себе как вознаграждение, а остальное переводил своим сообщникам.

В частности, одна из жительниц Магнитогорска отдала ему более 600 тысяч рублей. Но после получения денег его задержали. Ему грозит до шести лет лишения свободы.