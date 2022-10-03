Анкара, 3 октября, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Магистральный газопровод, подающий газ из Ирана в Турцию, остановлен 2 октября в связи с плановыми работами. Об этом сообщает турецкий трубопроводный оператор Botas.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

Работы на газопроводе предусмотрены планом профилактики, они продлятся до 9 октября.

Иран занимает второе место после России по объёму поставок в Турцию природного газа. В 2021 году Турция получила 9,433 млрд кубометров иранского газа, за семь месяцев текущего года — 5,3 млрд кубометров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Botas предположили, что пострадавшие в результате диверсии газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» придётся ремонтировать не менее года.

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