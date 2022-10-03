Тбилиси, , 08:39 — REGNUM В Грузии коронавирус почти перешел в разряд обычной инфекционной болезни, которая не влияет на ситуацию в стране. Об этом 2 октября заявил в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) глава Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.

Осторожно, коронавирус Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Мы почти подошли к тому моменту, когда мы лечим COVID как распространенную респираторную инфекцию с минимальным влиянием на качество жизни людей и экономику страны», — написал Церцвадзе.

По мнению врача, те единичные случаи смерти среди пациентов с COVID-19, которые есть в настоящее время, происходят из-за нарушения курса лечения. Он отметил, что в случае своевременного тестирования при появлении признаков заболевания и выполнении назначения врача смертельных случаев почти нет.

Напомним, в Грузии перешли на ежемесячное информирование о статистике по распространению коронавируса.