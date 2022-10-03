Владикавказ, , 08:39 — REGNUM В Северной Осетии проводили для выполнения задач в зону спецоперации очередную группу мобилизованных граждан. Проводы состоялись в военном городке Спутник. В торжественной обстановке мужчин из всех регионов Северного Кавказа напутствовали глава РСО-Алании Сергей Меняйло, врио командующего 58-й Армией Евгений Войнов, председатель Совета ветеранов РСО — Алании Казбек Фриев, муфтий Северной Осетии Хаджимурат Гацалов, представители общественности республики, религиозные деятели.

Мобилизация Телеграм-канал пресс-службы главы РСО-Алания

Группа отправляющихся в войска состояла из 340 человек, 180 из них — жители Северной Осетии, остальные — выходцы из регионов Северного Кавказа. В своем напутственном слове Сергей Меняйло пожелал всем им вернуться домой живыми и здоровыми, завоевав победу.

«У каждого из нас в семье есть герои, которые каждое 9 мая смотрят на нас с портретов. Будьте достойны своих старших. Нам надо защищать свою родину, нашу великую Россию. Вы можете сделать так, чтобы вся Россия гордилась сынами Осетии, как это было испокон веков. Родные и близкие вас ждут, возвращайтесь живыми и с победой! А мы обязательно победим!» — пожелал Меняйло.

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