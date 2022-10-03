Москва, 3 октября, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Доходы населения России в 2023–2025 годах могут увеличиться более чем на 1,5 трлн рублей. Такие данные следуют из Основных направлений бюджетной политики на три года, пишут 3 октября «Известия».

Согласно документу, увеличение доходов граждан РФ произойдет за счет введения новых выплат нуждающимся семьям с детьми 8–17 лет. На это также повлияет индексация пенсий для неработающих граждан с 1 июня и прожиточного минимума на 10%.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Доходы

В 2023 году на социальные поручения из посланий президента РФ выделят 2,1 трлн рублей — на 110 млрд больше, чем в 2022 году, в 2024-м — 1,2 трлн рублей. Больше всего средств пойдет на пособия малообеспеченным семьям с детьми до 16 лет и беременным.

ИА REGNUM ранее сообщало, что население РФ перешло в режим экономии, и этот период продлится до тех пор, пока страна не адаптируется к новой экономической ситуации.

Читайте подробнее: Доходы жителей РФ падают, и они начинают экономить на всем — эксперт