Нью-Дели, 3 октября, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Не менее трёх человек погибли и ещё свыше 50 пострадали пожара в индийском штате Уттар-Прадеш, который находится на севере страны. Об этом 3 октября сообщает газета Hindustan Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Уточняется, что возгорания произошло во время религиозной церемонии с участием 150 человек, проходившей в городе Аураи.

Также указывается, что в числе жертв пожара два ребёнка и одна женщина, ещё 55 человек пострадали и у 22 из их числа сильные ожоги, в результате чего они пребывают в критическом состоянии. При этом, согласно предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание.

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