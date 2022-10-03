Тбилиси, , 08:31 — REGNUM Число граждан России, въезжающих в Грузию, в последнее время значительно снизилось в сравнении с потоком в первые дни после объявления в РФ мобилизации. Об этом 2 октября заявил журналистам заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе.

Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

«В последние дни прибытие граждан России в Грузию значительно сократилось и вернулось к уровню предыдущего периода и колеблется в пределах 6 тысяч», — сказал представитель ведомства.

Дарахвелидзе добавил, что вместе с тем выросло и количество граждан РФ, которые уезжают из Грузии. Теперь в день страну покидает почти столько же российских жителей, сколько въезжает.

Напомним, до объявления мобилизации в России, в Грузию, по данным МВД, за сутки въезжали до 6 тыс. российских граждан. Потом этот показатель на несколько дней вырос до 10 тыс. — 11 тыс. При этом председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что большинство из въезжающих — этнические грузины.

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