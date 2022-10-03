Омск, , 08:29 — REGNUM По состоянию на 3 октября в медучреждения Омской области обратились 6125 человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе 2023 ребёнка. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

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Дератизация проведена на площади 1420,7 га, акарицидная обработка охватила 2730,2 га. С начала года в регионе против клещевого энцефалита привито более 82 тысяч человек.

В специализированных лабораториях исследовано 99% снятых с людей клещей. Из них вирусом клещевого энцефалита заражён 1%; боррелиями — 6,6%; возбудителями эрлихиоза — 0,7%; анаплазмоза человека - 0,6%.

Специалисты также исследуют клещей из объектов окружающей среды на заражённость вирусом клещевого энцефалита. По данным ведомства, заражённость составила 0,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае в 2022 году зарегистрировано 12 167 случаев присасывания клещей. 209 человек заболели клещевым вирусным энцефалитом, в том числе пятеро умерли.

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