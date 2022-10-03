Москва, 3 октября, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Члены комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам планируют в дальнейшем скорректировать закон о кредитных каникулах для участников специальной военной операции и членов их семей, передает корреспондент ИА REGNUM 3 октября.

Иван Шилов, ИА REGNUM Частичная мобилизация

«Может быть, было бы правильно на этот период, учитывая чрезвычайно опасное участие в этих операциях, что на этот период вообще, допустим государство взяло бы на себя погашение этого кредита за период службы в горячих точках. Вот это было бы правильно, как я думаю, но это требует обсчёта», — сказал глава комитета Анатолий Артамонов.

Его коллега по комитету Евгений Савченко предложил не начислять проценты по кредиту на время льготного периода.

«Ну какой смысл тогда вообще этой льготы, если проценты начисляются? Обнулить надо тогда на этот период», — ответил он.

Артамонов поддержал эту идею и сказал, что закон требует дополнительных изменений.

«Мы с ним согласимся, одобрим (закон), и никто нам не запрещает туда вносить изменения», — сказал Артамонов.

Напомним, Госдума в третьем чтении приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных и участников специальной военной операции, взявших кредит до 24 февраля 2022 года. Совфед обсудит документ на пленарном заседании 4 октября.

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