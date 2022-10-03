Париж, 3 октября, 2022, 08:27 — ИА Регнум. Ситуация на мировом рынке природного газа останется в следующем году сложной на фоне сокращения поставок топлива из России, заявили 3 октября в Международном энергетическом агентстве, сообщает Reuters.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Непростая ситуация на рынках наблюдается с 2021 года. По прогнозам экспертов, в нынешнем году мировое потребление газа снизится на 0,8% в результате рекордного сокращения на 10% в Европе и неизменного спроса в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Между тем, мировое потребление газа, по прогнозам, вырастет в следующем году всего на 0,4%.