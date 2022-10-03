Луганск, , 08:26 — REGNUM Обстрелов со стороны вооружённых формирований нацистского киевского режима не зафиксировало за прошедшие сутки представительство Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК). Об этом 3 октября сообщил офицер Народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко в своём телеграм-канале.

Флаг ЛНР Цуканов М.В

«За истекшие сутки… представительство ЛНР в СЦКК не зафиксировало обстрелов по населенным пунктам», — написал он в своём сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало вооружённые формирования бандеровцев обстреляли Киевский район Донецка и населённый пункт Минеральное.