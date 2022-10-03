Эр-Рияд, 3 октября, 2022, 08:26 — ИА Регнум. ОПЕК+ рассмотрит вопрос о самом крупном сокращении производства нефти со времен коронавирусной пандемии, чтобы остановить падение цен, как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в ОПЕК.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ОПЕК

Встреча состоится 5 октября на фоне снижения цен на нефть и нескольких месяцев значительной волатильности рынка, что побудило Саудовскую Аравию — ведущего производителя ОПЕК+ заявить, что картель может сократить добычу.

ОПЕК+, объединяющая страны ОПЕК и другие нефтедобывающие страны, в том числе Россию, пока отказывалась увеличивать добычу, чтобы снизить цены на нефть, несмотря на давление со стороны основных потребителей, включая США.

Тем не менее за последний месяц цены резко упали из-за опасений по поводу состояния мировой экономики и роста курса доллара США после повышения ставок Федеральной резервной системой.

Значительное сокращение добычи может вызвать недовольство США, которые оказывают давление на Саудовскую Аравию, требуя от нее повышать добычу нефти для дальнейшего снижения цен и сокращения доходов России.

В воскресенье 2 октября источники сообщили Reuters, что сокращение может превысить 1 млн баррелей в сутки. Один из источников предположил, что Саудовская Аравия может сама дополнительно сократить нефтедобычу.

Это будет самое большое сокращение с 2020 года, когда ОПЕК+ сократила добычу на рекордные 10 млн баррелей в сутки, поскольку из-за пандемии COVID-19 упал спрос.

Аналитики предполагают, что сокращение добычи примерно на 1 миллион баррелей в день может остановить падение цен.