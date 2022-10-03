Сеул, , 08:25 — REGNUM Экспорт товаров из Южной Кореи в сентябре 2022 года составил $57,46 млрд, что на 2,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, экспорт продолжает расти на протяжении двадцати трех месяцев подряд.

Экспорт полупроводников из страны сократился на 5,7%, нефтехимии — на 15,1%, стальной продукции — на 21,1%. Однако экспорт нефтепродуктов вырос на 52,7%, автомобилей — на 34,7%, автозапчастей — на 8,7%.

Поставки в Китай упали на 6,5%, в ЕС — на 0,7%, в СНГ — на 29,9%. Экспорт в США вырос на 16%, в страны АСЕАН — на 7,6%.

Импорт товаров в Южную Корею составил $61,23 млрд, что на 18,6% больше по сравнению с сентябрем прошлого года. Дефицит торгового баланса составил $3,77 млрд.