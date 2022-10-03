Донецк, 3 октября, 2022, 08:22 — ИА Регнум. Вооружённые формирования бандеровцев обстреляли Киевский район Донецка и населённый пункт Минеральное. Об этом 3 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

(сс) пресс-служба 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Обстрел ВСУ

Уточняется, что обстрел Киевского района Донецка со стороны ВСУ был зафиксирован в 07:56 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено четыре снаряда калибра 155 мм.

Кроме того, отмечается, что в 07:58 бандеровцы выпустили три снаряда калибра 155 мм по Минеральному, а в 08:10 — еще шесть снарядов калибра 155 мм по Киевскому району Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постпред Германии при НАТО Рюдигер Кениг заявил, что Североатлантический альянс не может отозваться на просьбы Владимира Зеленского о помощи, поскольку Киев не является членом блока.