Рим, , 08:22 — REGNUM Россия может провести испытания беспилотного подводного аппарата «Посейдон». Такое предупреждение ключевым странам — участницам НАТО отправила разведка Североатлантического альянса. Об этом сообщает итальянская газета La Repubblica.

Беспилотный подводный аппарат «Посейдон» Цитата из видео пользователя YouTube @Минобороны России

Согласно отчёту альянса о передвижениях российской многоцелевой атомной подлодки «Белгород», пуски ядерного беспилотника могут произойти в Карском море.

«Посейдон может сгенерировать радиоактивное цунами, способное стереть с лица земли такие мегаполисы, как Нью-Йорк или Лос-Анджелес», — указано в публикации.

При этом отмечается, что спутники США с инфракрасными датчиками станут неэффективными для отслеживания российских ракет в случае с «Посейдоном»: «суперторпеда была спроектирована так, чтобы излучать очень мало тепла и бесшумно двигаться со скоростью более 100 километров в час», отметила La Repubblica.

Разведка Запада уверена, что «Белгород» не выходил за пределы Белого моря и проходит в этом районе испытания.

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Как сообщало ИА REGNUM, обозреватель телеканала CNN Брэд Лендон считает, что с принятой летом текущего года на вооружение Военно-морским флотом России подводной лодкой «Белгород», которая станет носителем ядерных беспилотников «Посейдон», и будет «охотиться» за субмаринами ВМС США, подводная активность России выйдет на уровень холодной войны.

Он считает, что новая субмарина, которая может быть использована российскими военными также для шпионажа, «подготовит почву» для новой холодной войны в Мировом океане.

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