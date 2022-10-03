Берлин, 3 октября, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Североатлантический альянс не может отозваться на просьбы Владимира Зеленского о помощи, поскольку Киев не является членом НАТО. Об этом 3 октября заявил постпред Германии при блоке Рюдигер Кениг.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«[Киев] — не член НАТО. Поэтому не возникает никаких обязательств по коллективной самообороне», — сказал постпред в интервью Spiegel.

Он также отметил, что в ФРГ не хотят активного участия НАТО в боевых действиях. Кениг добавил, что вступление блока в альянс приведёт к большой войне.