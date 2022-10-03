Кызылорда, Казахстан, 3 октября, 2022, 08:18 — ИА Регнум. В ДТП, произошедшем в Кызыл-Ординской области 3 октября, погибли пять человек и четверо получили ранения. Об этом сообщает портал Polisia. kz.

Alexas Fotos Автомобильная авария

Сообщается, что на дороге столкнулись автобус и легковой автомобиль. Авария произошла в Кармакшинском районе на 1573/693 км трассы Самара-Чимкент.

По данным портала, пострадавших доставили в больницу с различными травмами. Правоохранители начали расследования обстоятельств происшествия, возбуждено уголовное дело.

Стоит отметить, что в Кызыл-Ординской области до этого ДТП произошло 24 сентября. Тогда погибли три человека, восемь получили травмы.