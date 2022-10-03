Новосибирск, , 08:17 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил о завершении первого этапа частичной мобилизации в регионе.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Задание первого этапа частичной мобилизации мы выполнили. Сегодня продолжается доукомплектование отдельных подразделений, ведётся подбор отдельных дефицитных военных специальностей», — заявил глава региона.

Травников также призвал представителей власти в городах и районах оказывать содействие военным комиссариатам.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в Вооружённые силы страны. Планируется мобилизовать 300 тысяч граждан, служивших в армии, имеющих востребованные военные специальности и боевой опыт.

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