Владивосток, 3 октября 2022, 08:15 — REGNUM Продажа алкоголя в торговой сети, расположенной в радиусе 300 метров от зданий военкоматов и 500 метров от сборных пунктов в сёлах Сибирцево, Ильинка, Сергеевка, Бамбурово, будет ограничена, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе.

«Песен не петь. Водку не пить. Вести себя тихо». Драка во дворе ночлежного дома, 1895
«Песен не петь. Водку не пить. Вести себя тихо». Драка во дворе ночлежного дома, 1895

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Запрет планируется вводить в периоды чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также на время проведения в регионе частичной мобилизации. Эти меры позволят обеспечить стабильную обстановку и правопорядок при доставке призывников к пунктам мобилизации.

Как сообщало ИА REGNUM, розничная продажа алкоголя рядом с высшим военным командным училищем Новосибирска и пунктами предварительного сбора призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации в Новосибирской области, запрещена властями региона.