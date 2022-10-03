Москва, 3 октября 2022, 08:16 — REGNUM Подмосковный «Витязь» одержал победу над московским «Спартаком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1.
В составе «Витязя» шайбы забросили форвард Иван Зинченко, защитник Егор Воронков и нападающие Скотт Уилсон, Степан Старков и Станислав Яровой. У «Спартака» отличился форвард Матвей Заседа.
На сегодняшний день «Витязь» занимает четвёртое место в Западной конференции, на счету команды 17 очков. «Спартак» идёт на третьем месте в Западной конференции с 17 очками.
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