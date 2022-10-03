Москва, 3 октября, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Обязательным условием для установления мира в Луганской и Донецкой Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях является полное освобождение территории воссоединившихся с Россией регионов. Об этом 3 октября заявил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.

ИА REGNUM Херсонская, Запорожская области. ЛНР и ДНР. Регионы воссоединившиеся с Россией

«Освобождение оккупированных территорий и демилитаризация противника — это обязательное условие установления мира и безопасности на территориях, вошедших в состав России. Запад объявил войну на уничтожение, поэтому, чтобы выжить, — нужно победить», — приводит его слова ТАСС.

Также Мирошник уточнил, что в данный момент Россия сосредотачивается для нанесения ответного удара и защите воссоединившихся с ней территорий, и теперь военные действия активизируются, а потому союзным силам нужно выстоять.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что новые территории войдут в состав России в границах, существовавших в день их образования.