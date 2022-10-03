Копейск, Челябинская область, 3 октября, 2022, 08:13 — ИА Регнум. В Копейске Челябинской области учащихся одной из школ перевели на дистанционное обучение. Причиной стало заболевание нескольких из них, пишут СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

Издание «Первое областное » ссылается на первого замгубернатора области Ирину Гекхт. По словам чиновницы, причиной стала ротавирусная инфекция. Заболели два ребёнка.

«Школьников перевели на дистант, здание закрыли, там взяли смывы, провели обработку, всё чисто. Никаких «кишечных» историй там нет», — сказала Ирина Гехт.

Отметим, это произошло в конце прошедшей недели. С понедельника, 3 октября, школа возобновила работу в прежнем режиме.