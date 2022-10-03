Благовещенск, , 08:17 — REGNUM В Амурской области произошла авария, в которой погибли люди. Водитель автомобиля не выбрал безопасную скорость движения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении ГИБДД по региону.

ДТП УМВД по Оренбургской области

Читайте также: В ДТП в Приамурье пострадал заслуженный художник РФ, два человека погибли

ДТП произошло рано утром на автодороге Волково-Грибское-Дроново в Благовещенском районе. Автомобиль опрокинулся, погибли два пассажира. Правоохранители устанавливают их личности. Водитель получил травмы.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа в Ивановском районе Амурской области перевернулся автомобиль, которым управлял член Союза российских писателей и Союза художников России, скульптор, художник, поэт, прозаик Николай Карнабеда. В ДТП погибли два человека.