Москва, , 08:11 — REGNUM Московское «Динамо» одержало победу над череповецкой «Северсталью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:3.

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В составе «Динамо» дубль оформил нападающий Дмитрий Рашевский, ещё по голу забили форвард Максим Джиошвили и защитник Бреннан Менел.

В составе «Северстали» точными бросками отметились нападающие Даниил Вовченко, Александр Суворов и Руслан Абросимов.

«Динамо» одержало пятую победу подряд и на сегодняшний день занимает второе место в Западной конференции, на счету команды 20 очков. «Северсталь» идёт на девятом месте в Западной конференции с 12 очками.

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