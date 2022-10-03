Анкара, 3 октября, 2022, 08:08 — ИА Регнум. «Ещё один большой шаг» к началу газодобычи в Чёрном море удалось преодолеть Турции. Такое заявление сделал 2 октября глава минэнерго и природных ресурсов Турции Фатих Донмез в своём Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Еще один шаг по черноморскому газу позади. С каждым днем мы шаг за шагом приближаемся к нашей цели. Судно Seven Arctic, которое будет прокладывать кордонную линию привязки на морском дне, строить крупные сооружения на Сакарьинском газовом месторождении, находится в Турции», — написал Донмез.

Глава Турецкой нефтяной корпорации Мелих Хан Бильгин, в свою очередь, выступил с утверждением об окончании «важного этапа проекта разработки газового месторождения Сакарья». По словам Бильгина, работа над проектом продвигается без отставания от графика.

Напомним, торжественная церемония в честь начала укладки газопровода на дне Чёрного моря у берегов Турции состоялась в июне текущего года.