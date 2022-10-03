Красноярск, 3 октября, 2022, 08:05 — ИА Регнум. Направлено в суд уголовное дело об истязании и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей в детсаду в микрорайоне Солнечный Красноярска. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 октября в прокуратуре Красноярского края.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

По версии обвинения, в период с июля по декабрь 2021 года 65-летний воспитатель систематически грубо общалась с 15 воспитанниками 2017 и 2018 годов рождения. Женщина унижала их и запрещала посещать туалет, либо закрывала в нём. Также она применяла физическую силу в отношении троих воспитанников 2018 год рождения.

Как считают в прокуратуре, женщина не хотела заниматься воспитанием, присмотром и уходом за детьми, а также испытывая раздражение от их непослушания.

По результатам прокурорской проверки воспитатель была уволена. Заведующая детским садом привлечена к дисциплинарной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кушве Свердловской области местную жительницу осудили за истязание 10-летней дочери.

Читайте также: Свердловчанку отправили в колонию за истязание ребёнка