Донецк, 3 октября, 2022, 08:04 — ИА Регнум. Вооружённые бандеровские формирования подвергли обстрелам Киевский район Донецка и Ясиноватую. Об этом 3 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерийский обстрел

Отмечается, что обстрел Ясиноватой со стороны киевских нацистов был зафиксирован в 06:55 (совпадает с мск) и во время нег по городу было выпущено четыре снаряда калибра 155 мм.

Также указывается, что в 07:29 и в 07:40 ВСУ дважды обстреляли Киевский район Донецка, выпустив по нему два и четыре снаряда калибра 155 мм соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Госдума обсудит пакет документов о воссоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Российской Федерацией