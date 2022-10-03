Уфа, , 08:05 — REGNUM Пять млн тонн зерновых собрали в 2022 году аграрии в Башкирии. Об этом 3 октября сообщил глава региона Радий Хабиров в своей телеграм-канале.

«Этот рубеж мы преодолеваем в четвертый раз в истории. 5 млн тонн получили в 1983 году, 5,2 млн — в 1985-м, 5,9 млн — в 1986-м. И вот теперь снова покорили отметку в 5 млн тонн — впервые с 1980-х», — пояснил он.

Он сообщил, что уборка урожая оказалась непростой.

«Хлеборобам приходилось ловить короткие промежутки между дождями. Но справились, молодцы!» — отметил он.

Глав региона отметил, что в последние годы в Башкирии активно направляли средства в сельское хозяйство.

«Работали над модернизацией парка сельхозтехники — почти 5 млрд рублей субсидий получили наши аграрии за три года. Мы также продолжаем компенсировать затраты на элитный семенной материал и покупку минеральных удобрений», — напомнил он.

Хабиров поблагодарил аграриев за труд.

«Уверен, нам покорится и планка в шесть млн тонн зерна, будем к этому стремиться», — сообщил он, отметив, что руководство региона усилит работу по увеличению площадей элеваторов, зернотоков, складов, поскольку в настоящее время их не хватает.

«Еще нам надо активнее развивать переработку зерна, в том числе глубокую. Это позволит нашим аграриям увеличить прибыль, выходить на внешние рынки с переработанной продукцией. А жители республики будут обеспечены качественными продуктами местного производства. Активизируем работу в этих направлениях», — пояснил глава региона.