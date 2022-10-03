Джакарта, , 08:03 — REGNUM Посол России в Индонезии Людмила Воробьева и весь коллектив посольства России в Джакарте выразили глубокие соболезнования в связи с трагедией в Маланге, сообщает российское посольство в своем Telegram-канале.

Людмила Воробьева Посольство Российской Федерации в Индонезии

«Соболезнования родным погибших. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления», — говорится в заявлении российского посольства.

Напомним, более 120 футбольных фанатов погибли в беспорядках, которые начались после матча клубов Arema и Persebaya Surabaya чемпионата Индонезии. Инцидент произошел после игры 11-го тура чемпионата страны. Болельщики прорвались на поле, начались потасовки. Полиции пришлось применить слезоточивый газ.

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