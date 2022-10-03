Кызыл, , 07:59 — REGNUM В Туве по данным на утро 3 октября зарегистрировано четыре лесных пожара на общей площади 3066 га. Все они локализованы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства лесного хозяйства республики.

Лесной пожар 40.mchs.gov.ru

За последние сутки ликвидирован один очаг на площади 121 га.

Таким образом, всего с начала пожароопасного сезона в регионе зафиксировано 193 лесных пожара на общей площади более 21 тыс. га. Сгорело почти 2 тыс. га лесов на на землях особо охраняемых территорий.

«Предварительная причина возникновения лесных пожаров: человеческий фактор — 94 (48,7%); переход с земель иных категорий — 13 (6,8%); трансграничный пожар – 1 (0,5%); гроза – 85 (44,0%)», - отметили в ведомстве.