Москва, 3 октября, 2022, 07:58 — ИА Регнум. Ожидается, что на этой неделе правительство представит первый блок мер, направленных на решение проблем бизнеса из-за частичной мобилизации. Вице-премьер Андрей Белоусов поручил ведомствам в срок до 30 сентября проработать данные меры поддержки, сообщил 3 октября «Ъ».

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Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

Известно, что был проведён ряд совещаний, на которых обсуждались сложности, возникшие в бизнес структурах из-за частичной мобилизации. Некоторые предприятия из-за нехватки рабочей силы столкнулись с рисками полной остановки, невыполнения обязательств перед государством, банками и контрагентами. Также обсуждался вопрос предоставления отсрочки и брони для бизнеса.

Как сообщил источник «Ъ», первый блок мер поддержки разработан и проходит финальную стадию согласований.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге 2 октября пытались вручить повестку на частичную мобилизацию 31-летнему гражданину Казахстана.