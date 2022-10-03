Москва, , 07:57 — REGNUM Депутат Госдумы VIII созыва от «Единой России» Андрей Гурулев призывает разобраться с пропажей 1,5 млн комплектов военной формы.

Получение формы pharm-nn.ru

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«Мне до сих пор непонятно, куда делись полтора миллиона комплектов, которые хранились на пунктах приема личного состава. Откуда проблемы с формой, ещё с чем-то? Это никто никак не собирается объяснить!

Пункты приема личного состава надо укомплектовать сейчас на будущее, чтобы мы людей спокойно принимали, сегодня эти решения есть в том, что развернуты округа на военное время, которые отвечают за мобилизацию и территориальную оборону, ответственный за это главком сухопутных войск, будем смотреть.

Проблемы с обратной связью? Если мы одну говорящую голову поставили на всё МО, то чего ждать? Предоставляемую таким образом информацию никто не воспринимает, я Игоря Конашенкова знаю, но это правда, надо иначе к вопросу подходить.

Не надо отправлять генерала Булгакова на другую работу, надо конкретно спрашивать, куда, где и почему так случилось, что у нас мобилизованные не получают форму. И так далее. Бог ему судья, сегодня Михаил Евгеньевич Мизинцев пришёл на должность замминистра по материально-техническому обеспечению, одновременно изменить ситуацию не получится, но он это может сделать в будущем, я уверен», — написал в своём телеграм-канале Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев.

Как сообщало ИА REGNUM, уже второй дальневосточный военный комиссар отправлен в отставку за перегибы при частичной мобилизации. На этот раз должности лишился военком Хабаровского края.