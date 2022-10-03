Уфа, 3 октября, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Данные о нарушениях порядка и условий оказания государственной поддержки намерены отражать в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства в Башкирии. Об этом 3 октября сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

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Сообщается, что депутаты госсобрания республики намерены внести изменения в закон Башкирии о развитии малого и среднего предпринимательства в регионе. Соответствующий законопроект был принят в первом чтении.

«Законопроектом предлагается расширить перечень сведений, включаемых в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. В реестре будут отражены данные о нарушениях порядка и условий оказания государственной поддержки, в том числе вид допущенного нарушения и дата его устранения. Это поможет организациям, которые принимают решение о предоставлении господдержки, оценивать заявителей более объективно», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания регионаКонстантина Толкачева.

Он также подчеркнул, что от эффективности мер господдержки напрямую зависит инвестиционный климат в Башкирии.

«На создание благоприятных условий ведения бизнеса, в том числе на прямое финансовое содействие предпринимательству, направляются миллиарды. И мы видим отдачу. Так, за прошлый год количество субъектов малого и среднего бизнеса в Башкирии выросло почти на четыре процента. В национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Башкирии поднялся на пятое место с 40-го в 2015 году. Учитывая непростую ситуацию в экономике, мы должны обеспечить максимальную эффективность мер государственной поддержки. Каждый вложенный рубль должен работать на конечный результат, помогать развитию бизнеса», — заявил спикер регионального парламента.