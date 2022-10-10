Москва, 10 октября, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Специальная военная операция после 30 сентября, когда ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России, изменяет характер борьбы с неофашизмом. Теперь спецоперация — это наша освободительная война.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская армия

Президент России Владимир Путин обратил в своём выступлении особое внимание: «Хочу, чтобы меня услышали киевские власти и их реальные хозяева на Западе, чтобы это запомнили все: люди, живущие в Луганске и Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами навсегда», — сказал Путин. Позже на митинге-концерте глава государства отметил: «Сегодня у нас особый, торжественный и безо всякого в данном случае преувеличения исторический день. День правды и справедливости».

Правды и справедливости ждут все граждане России. На фронте и в тылу.

Все подробности о ходе спецоперации, диктате «коллективного Запада» и действиях блока НАТО против России — в трансляции ИА REGNUM.